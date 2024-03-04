روسيا تستدعي سفير ألمانيا على خلفية محادثات ضباط ألمان لضرب جسر القرم

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استدعت الخارجية الروسية السفير الألماني في موسكو، اليوم الاثنين، على خلفية محادثات بين ضباط ألمان لضرب جسر القرم.

ونقلت وكالة نوفوستي اليوم عن مصدر بالخارجية الروسية قوله: "تم استدعاء السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين".

ويأتي ذلك على خلفية تسجيل صوتي كشفت عنها رئيسة تحرير شبكة (آر تي) مارجريتا سيمونيان يوم الجمعة الماضي يتحدث فيه ضباط ألمان كبار عن كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.

من جهتها طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات.

ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا.

من جهته قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعليقا على تلك التسجيلات إن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، وفقا لما أوردته نوفوستي.