يتأزم المشهد السياسي الإسرائيلي، مع دخول حرب الإبادة على قطاع غزة شهرها الخامس وارتفاع أعداد الشهداء لأكثر من 30 ألفًا.

ويواجه رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، معارضة شرسة في الداخل الإسرائيلي ممثلة في مستوطني الأراضي المحتلة ووزراء حكومته المشتركة التي تكثر الدعوات لحلها؛ بسبب اتهامه بتوريط إسرائيل في حرب ضروس، عوضا عن تقاعس حكومته في الحفاظ على أرواح الأسرى الإسرائيليين لدى حماس في قطاع غزة برفض وقف إطلاق النار.

والتحديات التي يواجهها نتنياهو لم تقتصر على الداخل المحتل فقط بل في الخارج أيضا، حيث أصبحت إسرائيل تتقدم يومًا بعد يوم على طريق خسارة التعاطف الدولي وفي الصدارة أميركا، بعد توتر العلاقات بين نتنياهو والرئيسي الأميركي جو بايدن، وعبء الدعوى المقدمة من جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية باتهام إسرائيل الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.

- عضو الكنيست ورئيس حزب يسرائيل بيتنو يدعو لإقالة نتنياهو

قالت صحيفة "جوزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس الأحد، إن رئيس حزب يسرائيل بيتنو وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، دعا في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال، إلى استقالة نتنياهو وتوجه البلاد إلى انتخابات عامة لتشكيل حكومة جديدة.

ويأتي ذلك بعدما عارض "ليبرمان" في الأشهر الأخيرة إجراء انتخابات؛ بسبب ما قال إنه سيكون لها تأثير سلبي على المجهود الحربي الإسرائيلي.

- لابيد زعيم المعارضة يدعم انتهاء حكومة نتنياهو

قبل أسبوعين، صرح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، في اجتماع حزبه "يش عتيد" في الكنيست، بأن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا تستطيع إدارة الحرب ويجب تغييرها الآن.

وأضاف يائير لابيد: "لا يمكن الانتظار أكثر هذه الحكومة تجرنا نحو أزمة اقتصادية، وسحبنا إلى محكمة لاهاي".

وأوضح لابيد، أن رئيس الحكومة لا يتحدث مع وزير الدفاع أثناء الحرب ويدعو عضو الكنيست دافيد أمسالم إلى الكابينيت بشكل خاص، ويسمح له بمهاجمة رئيس أركان الجيش.

وأفاد زعيم المعارضة الإسرائيلية، بأن الحكومة تقود حملة تحريض ضد ضباط وقوات الجيش فقط، مشيرا إلى أنه ولهذه الأسباب يجب إقالة نتنياهو الذي فقد ثقة الرئيس الأمريكي الأكثر ودية في تاريخ البيت الأبيض كما فقد السيطرة على الوزراء.

وذكر أننا بحاجة للتوجه لانتخابات سريعة والعودة بحكومة أخرى، مع الحكومة الحالية لا يمكن أن نستمر يجب إقالتها.

- دراما عامة بين المسئولين الحكوميين

وأشار ليبرمان، إلى تصريحات غالانت العلنية يوم الأربعاء ورد نتنياهو يوم الخميس، والخلاف بين غانتس ونتنياهو خلال عطلة نهاية الأسبوع بشأن رحلة الأول إلى الولايات المتحدة.

وقال غالانت، يوم الأربعاء، في بيان لوسائل الإعلام، إنه لن يدعم حل مشكلة إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش الإسرائيلي إلا إذا حظي الحل بدعم جميع أعضاء ائتلاف الطوارئ بما في ذلك "غانتس".

ورد نتنياهو، في مؤتمر صحفي يوم الخميس، بأن الاتفاق الشامل ليس له وجود، وأن غالانت كان يحاول في الواقع أن يؤدي إلى إجراء انتخابات، والتي قال رئيس الوزراء إنها ستكون هدية لحماس وستؤدي إلى هزيمة إسرائيل في الحرب.

وأبلغ غانتس، نتنياهو يوم الجمعة الماضي، بأنه يخطط للقيام برحلة إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسيلتقي بنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس.

لكن بحسب ما ورد، عارض نتنياهو الرحلة على أساس أنه هناك رئيس وزراء واحد فقط، وأمر سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة مايك هرتسوغ، بعدم حضور اجتماعات غانتس مع المسئولين الأمريكيين.

- صدام بين نتنياهو وبايدن

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، حذر بايدن من أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل ستفقد الدعم الدولي.

وأكد بايدن، في مقابلة على شبكة "إن بي سي" الأمريكية: "إسرائيل حظيت بدعم ساحق من الغالبية العظمى من الدول، ولكن إذا استمرت على هذا المنوال مع هذه الحكومة المحافظة بشكل لا يصدق ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وآخرين، فسوف يخسرون الدعم من جميع أنحاء العالم وهذا ليس في مصلحة إسرائيل".

وحذر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، من أن الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن يضر بأمن إسرائيل وعلاقاتها الخارجية وانعدام للمسئولية.

وعلى الرغم من الدعم الأمريكي القوي لإسرائيل منذ بداية حرب الإبادة الجماعية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر الأول، إلا أن انتقادات واشنطن لنتنياهو تزايدت في الآونة الأخيرة لأسباب من بينها الخسائر الكارثية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

- داخل مهتز.. آلاف الإسرائيليين في الشارع لرحيل نتنياهو

استمرت التظاهر الرافضة لحكم نتنياهو، بخروج آلاف الإسرائيليين مجددا، مساء السبت الماضي، في شوارع مدن الداخل المحتل ضد الحكومة؛ للمطالبة بوقف إطلاق النار وعودة أسرهم لدى حماس منذ 7 أكتوبر.

وفي تل أبيب، تجمع المئات من الأشخاص حاملين رسالة نتنياهو عن الوضع في غزة، مرددين شعارات مؤيدة للوضع في غزة وإجراء انتخابات فورية في البلاد.