ليتوانيا تساعد في تمويل خطة تشيكية لشراء ذخيرة مدفعية لأوكرانيا

تشارك ليتوانيا في مبادرة تشيكية لشراء ذخيرة مدفعية لأوكرانيا، لدعمها في مواجهة الحرب مع روسيا المستمرة منذ أكثر من عامين.



وقدمت رئيسة وزراء ليتوانيا إنجريدا سيمونيتي، هذا التعهد لنظيرها التشيكي بيتر فيالا خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين.

وكتبت على موقع "اكس" أن "ليتوانيا ستنضم وتمول المبادرة التشيكية الخاصة بشراء الذخيرة لأوكرانيا".

وأضافت: "ليتوانيا سوف تسهم في كل الجهود الدولية التي تقرب أوكرانيا من انتصارها وانتصارنا".

وتعمل جمهورية التشيك على حشد دعم مالي للخطة الرامية إلى شراء كميات كبيرة من ذخيرة المدفعية لأوكرانيا من دول غير أوروبية.

وتعاني أوكرانيا على نحو متزايد من نقص في الذخيرة، في ساحة المعركة، مع بدء الحرب عامها الثالث.

وتسبب الخلافات السياسية في الكونجرس، في تعطيل مساعدات أمريكية بأكثر من 60 مليار دولار، لكييف منذ عدة أشهر.

ويكافح الاتحاد الأوروبي أيضا من أجل تنفيذ خطة لتسليم مليون قذيفة إلى أوكرانيا، بينما توجد خلافات أيضا بشأن صندوق المساعدة العسكرية، بقيمة خمسة مليارات يورو(5.4 مليار دولار)، يهدف لتعويض الدول الأعضاء عن توفير إمدادات عسكرية جديدة إلى كييف.