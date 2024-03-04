أكثر من 300 مهاجر يعبرون القناة الإنجليزية وغرق فتاة

وصل أكثر من 300 مهاجر إلى المملكة المتحدة بعد عبور القناة الإنجليزية يوم الأحد، فيما غرقت فتاة تبلغ 7 أعوام من العمر، بينما كانت تحاول قطع الرحلة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا"، بأن خفر السواحل الفرنسيين قالوا إن الطفلة كانت تتنقل مع أمها الحامل ووالدها و3 أشقاء في قارب يحمل 16 شخصا عندما توفيت بعدما انقلب القارب.

وقال إقليم نور، إن مجموعة أخرى مؤلفة من رجلين وستة أطفال، كانوا أيضا على متن القارب عندما واجه مشاكل في الساعات الأولى من الصباح قبالة الساحل الفرنسي.

وجرى نقلهم جميعا إلى مستشفى في دنكيرك.

وسجلت وزارة الداخلية، وصول 327 شخصا في المملكة المتحدة بعدما قطعوا الرحلة في ثمانية قوارب ذلك اليوم، مما يشير إلى ما متوسطه 41 شخصا للقارب.

وبهذا يرتفع الرقم المبدئي لمن وصلوا العام الجاري بآخر عمليات وصول إلى 2582.

وتأتي عمليات العبور الأخيرة، فيما دافع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك عن خطته المتوقفة لإرسال المهاجرين إلى رواندا واصفا إياها بـ"الاستثمار الجدير بالاهتمام"، رغم أن هيئة الرقابة على الإنفاق العام كشفت أن تكلفة السياسة يمكن أن ترتفع إلى نصف مليار جنيه إسترليني (634 مليون دولار).

وقال مكتب التدقيق الوطني الأسبوع الماضي، إن خطة الترحيل يمكن أن تكلف دافعي الضرائب نحو مليوني جنيه إسترليني لكل من أول 300 طالب لجوء يتم إرسالهم إلى رواندا؛ مما دفع حزب العمال لوصف الأنباء بـ"الفضيحة الوطنية".