وزير المالية التركي: تركيا لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار

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قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج إتش تي، إن البرنامج الاقتصادي التركي يعمل بشكل جيد للغاية، لكن البلاد لا تزال بعيدة عن تحقيق استقرار الأسعار.

وأضاف شيمشك أن الحكومة اعتمدت برنامجا تدريجيا للاقتصاد، يعطي الأولوية لمعالجة التضخم والموازنة وتحقيق استدامة عجز الحساب الجاري، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال شيمشك إن تركيا تهدف إلى زيادة احتياطياتها على الأقل إلى مستوى الدين الخارجي قصير الأجل.

وأضاف شيمشك أن تراجع شراء عقود مقايضة العجز الائتماني يظهر ثقة الأسواق في البرنامج الاقتصادي؛ حيث بلغت تدفقات المحفظة الجديدة 4ر11 مليار دولار في الفترة من يونيو إلى ديسمبر الماضي.