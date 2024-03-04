بولندا تنتقد المجر وسلوفاكيا بسبب الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي

انتقد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الاجتماعين اللذين عقدهما وزيرا خارجية المجر وسلوفاكيا بيتر سيارتو ويوراي بلانار مع نظيريهما الروسي سيرجي لافروف.

وقال توسك اليوم الإثنين، بعد اجتماع في فيلنيوس مع نظيرته الليتوانية انجريدا سيمونيتي، إن الاجتماعين اللذين عقدا على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا بتركيا نهاية الأسبوع "ليسا مجرد تعبير عن ذوق جيد أو سيء، فهذه علامة أخرى من الحكومة المجرية نجد من الصعب قبولها لأسباب أخلاقية وسياسية".

من جانبها وصفت سيمونيتي الاجتماعين بأنهما "اختيار مؤسف".

ونقلت وكالة "بي إن إس" للأنباء عن توسك قوله: "زملاؤنا في براتيسلافا وبودابست يثبتون مجددا أن آراءنا بشأن قضايا معينة مختلفة للغاية، ويمكن قول نفس الشيء بشأن روسيا وإجراءاتها العسكرية في أوكرانيا".

وقال توسك، إنه خلال القمة الأخيرة لمجموعة فيشجراد قبل أيام قليلة، كون "انطباعه الخاص" عن موقف القادة السياسيين إزاء روسيا، موضحا أن "هذه ليست ملاحظات متفائلة أو رأي متفائل".

يذكر أن مجموعة فيشجراد هي تجمع غير رسمي يضم سلوفاكيا وبولندا وجمهورية التشيك والمجر.

وتتباين وجهات نظر الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن الحرب التي الروسية الأوكرانية.