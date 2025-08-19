 الصفقات الجديدة تزين تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا - بوابة الشروق
الثلاثاء 19 أغسطس 2025 9:24 م
الصفقات الجديدة تزين تشكيل ريال مدريد ضد أوساسونا في الليجا

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 9:02 م | آخر تحديث: الثلاثاء 19 أغسطس 2025 - 9:03 م

أعلن تشابي ألونسو المدير الفني للفريق الملكي تشكيل الريال ضد أوساسونا مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإسباني موسم 2025-26.

وتنطلق مباراة الريال ضد أوساسونا اليوم الثلاثاء، وبالتحديد في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

ويستقبل ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل اللوس بلانكوس، مباراة الريال ضد أوساسونا ضمن منافسات الجولة الأولى، من مباريات الدوري الإسباني اليوم الثلاثاء.

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد- إيدير ميليتاو- دين هويسين- ألفارو كاريراس

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي- أوريلين تشواميني- أردا جولر

خط الهجوم : فينيسيوس جونيور- كيليان مبابي- إبراهيم دياز.


