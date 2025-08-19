أفادت صحفية أمريكية نقلا عن مصادر، أن القائد العام السابق للقوات الأوكرانية والسفير الأوكراني لدى لندن فاليري زالوجني يستعد سرا للترشح لرئاسة أوكرانيا.

وكتبت الصحفية كاتي ليفينغستون على منصة "إكس": "زالوجني يستعد سرا للترشح لمنصب الرئيس.. مقره الرئيسي يعمل بالفعل في لندن، ويجري حاليا تعيين موظفين".

ووفقا لمعلوماتها، قد يتولى قيادة الحملة الانتخابية القائد السابق للقوات المشتركة الأوكرانية الفريق أول سيرغي نايف. ونائبة رئيس الحملة هي فيكتوريا سيومار - عضو البرلمان عن حزب "التضامن الأوروبي"، وفقا لوكالة روسيا اليوم.

وترأس العمل الدولي للحملة نائبة رئيس المكتب الوطني لمكافحة الفساد في أوكرانيا بولينا ليسينكو. وأشارت ليفينغستون إلى أن الحملة الانتخابية لا تزال غير رسمية، ولم يعلن عن الترشح بعد.

يذكر أن ولاية زيلينسكي انتهت في 20 مايو 2024. وألغيت انتخابات الرئاسة الأوكرانية في عام 2024، بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة. وقد صرح زيلينسكي بأن الانتخابات "غير مناسبة" في الوقت الحالي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وصف زيلينسكي سابقا بـ"الديكتاتور بلا انتخابات"، مشيرا إلى أن شعبية زيلينسكي انخفضت إلى 4%.