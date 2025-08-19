سجن رئيس وزراء مالي السابق بتهم فساد

تم سجن رئيس زراء مالي سابق وهو شوجيل مايجا (67 عاما) اليوم الثلاثاء، عقب مزاعم فساد نفاها، بحسب ما أفاد به محاميه لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).

وكان مايجا قد قاد الجناح المدني للمجلس العسكري الحاكم في البلاد حتى إقالته في نوفمبر 2024 بعد أيام من انتقاده للمجلس لتأجيله الانتخابات. وقد واصل انتقاد المجلس علناً.

وقال محاميه، الشيخ عمر كوناري، إن المحكمة العليا أبلغت رئيس الوزراء السابق بالتهم الموجهة إليه من قبل المدعي العام في مالي وأمرت بوضعه في الحجز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، سجن رئيس وزراء سابق آخر، موسى مارا، بعد أن غرد دعما لمنتقدي المجلس العسكري المسجونين، والذي يحكم البلاد منذ الانقلابين في عام 2020 والعام الذي تلاه.