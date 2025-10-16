ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الـ 33 الذى تنظمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام تعقد اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة شرين عبد اللطيف ندوة بعنوان أم كلثوم صوت الماضى والحاضر والمستقبل وذلك بمناسبة إختيار كوكب الشرق شخصية المهرجان فى سياق الإحتفالات بمرور 50 عام على رحيلها وتستضيف الكاتب والسيناريست والشاعر الدكتور مدحت العدل، الدكتورة مايسة عبد الغنى القائم بأعمال عميد المعهد العالى للموسيقى العربية سابقاً، الدكتور عمرو ناجى عميد المعهد العالى للموسيقى العربية سابقا، الشاعر السيد حسن نائب رئيس إتحاد الكتاب، صلاح علام الباحث فى التراث الموسيقى، عازف الإيقاع الدكتور هانى زين ويديرها الدكتورة إيناس جلال الدين وذلك فى السادسة مساء السبت 18 أكتوبر على المسرح الصغير.

يتناول الحوار بالمناقشة والتحليل عدد من الأعمال النادرة لسيدة الغناء العربى ومراحل مشوارها الفنى إلي جانب مختارات من المقدمات الموسيقية البارزة التى كتبها لها عمالقة الملحنين يعزفها الدكتورة مايسة عبد الغنى ( قانون )، الدكتور هاني زين ( إيقاع ) .