بكين تتهم واشنطن بتعمد إثارة الذعر من خلال مزاعم لمسئولين في الإدارة الأمريكية

اتهمت الصين، الولايات المتحدة، اليوم الخميس، بتعمد إثارة الذعر، من خلال مزاعم يطلقها مسئولون في الإدارة الأمريكية، بشأن فرض بكين لضوابط على الصادرات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التجارة، هي يونججيان، في بكين، إن التفسير الأمريكي تسبب في تشويه خطير للإجراءات الصينية وبالغ فيها؛ ما أدى إلى إثارة سوء فهم وذعر غير ضروريين.

وكان الممثل التجاري الأمريكي، جيمسون جرير، وصف أمس الأربعاء، الضوابط التي تفرضها بكين على تصدير المعادن النادرة بأنها "ليست سوى محاولة للسيطرة على سلسلة التوريد العالمية".

وتوقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أنه حال حاول البيروقراطيون في بكين إدارة سلاسل التوريد العالمية، "فإن الاقتصاد الصيني سيكون أكير المتضررين".