زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بأكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا خلال الليل

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، إن روسيا استخدمت أكثر من 300 طائرة مسيرة و37 صاروخا، من بينها عدد كبير من الصواريخ الباليستية، في هجوم شنته على عدة مناطق في أوكرانيا خلال الليل.

وأضاف زيلينسكي: "أطلقت روسيا أكثر من 300 طائرة هجومية مسيرة و37 صاروخا، من بينها عدد كبير من الصواريخ الباليستية، في هجوم شنته على أوكرانيا".

وتعرضت البنية التحتية في مناطق فينيتسا وسومي وبولتافا للهجوم، وتعرضت مدينة نيجين بمنطقة تشيرنيهيف للقصف، ما أدى إلى تضرر مكتب بريد وإصابة شخص واحد"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وقال زيلينسكي، إن "العدو استهدف البنية التحتية الحيوية وإدارة خدمة الطوارئ الحكومية في منطقة خاركيف، مشيرا إلى وجود جرحى وأن عمليات الإنقاذ جارية في كل مكان وأن خدمات الطوارئ تعمل بكفاءة".

وأضاف زيلينسكي، أن القوات الروسية تمارس "الإرهاب المزدوج"، إذ تشن هجمات بطائرات مسيرة من طراز "شاهد" المزودة بذخائر عنقودية، ثم تشن ضربات متكررة لإصابة رجال الإطفاء ومهندسي الطاقة الذين يعملون على إصلاح الأضرار.

وأكد زيلينسكي، أن روسيا تضرب البنية التحتية الأوكرانية يوميا في هذا الخريف.

وقال زيلينسكي: "لقد تجاهل بوتين كل نداءات العالم، لذا فإن اللغة الوحيدة التي يمكن أن تؤثر عليه هي لغة الضغط، عبر العقوبات والقدرات بعيدة المدى".

وأضاف زيلينسكي: "القرارات القوية ممكنة، وهي التي يمكن أن تساعد. وهذا يعتمد على الولايات المتحدة، وعلى أوروبا، وعلى جميع الشركاء الذين تحدد قوتهم بشكل مباشر ما إذا كانت الحرب ستنتهي أم لا".

وقال زيلينسكي، إن "هناك الآن زخما مهما نحو السلام في الشرق الأوسط. وفي أوروبا، هذا ممكن أيضا. وهذا بالضبط ما سأناقشه اليوم وغدا في واشنطن".