برشلونة يستعيد توريس قبل مواجهة جيرونا وسط غيابات هجومية مؤثرة

تلقّى نادي برشلونة الإسباني دفعة معنوية قوية قبل مواجهته المرتقبة أمام جيرونا، بعدما تأكدت جاهزية فيران توريس للمشاركة في اللقاء، المقرر إقامته مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن توريس شارك بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الأخيرة، وبات ضمن الخيارات المتاحة للمدرب هانز فليك، خاصة في ظل الأزمة الهجومية التي يعاني منها الفريق.

ويعاني برشلونة من غيابات بارزة في الخط الأمامي، بعد إصابة كل من روبرت ليفاندوفسكي وداني أولمو خلال فترة التوقف الدولي، إضافة إلى استمرار غياب رافينيا الذي لم يتعافَ بعد من إصابته أمام ريال أوفييدو.

وغاب توريس عن المباراة الثانية لمنتخب إسبانيا أمام بلغاريا، بسبب شعوره بإجهاد عضلي، لكن حالته تعافت تمامًا وأصبح مستعدًا للمشاركة في مباراة جيرونا، وربما الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم 26 أكتوبر.