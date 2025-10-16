رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار ووقف اعتداءاتها اليومية والانسحاب من الأراضي التي لا تزال تحتلها في جنوب البلاد.

وكرر "بري"، خلال استقباله اليوم قائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا، "دعم لبنان وتمسكه بالقرار 1701".

وأشاد بالدور الذي تطلع به قوات الطوارئ الدولية منذ تواجدها في الجنوب اللبناني وتقاسمها مع أبنائه معاناتهم وتضحياتهم جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي استهدفتهم وتستهدفهم كما استهدفت وتستهدف أبناء الجنوب.

وتوجه بري، بالشكر والتقدير لقوات اليونيفيل على استمرارها في تقديم الخدمات على مختلف المستويات في مناطق تواجدها بما يعزز العلاقات بينها وبين الجنوبيين، بالرغم من القرار الذي طال تخفيض موازنتها.

وحسب بيان صادر عن مكتب بري، تناول اللقاء عرضا للأوضاع العامة لاسيما الأوضاع الميدانية في منطقة عمل اليونيفيل في جنوب الليطاني والمهام التي تنفذها هذه القوات بمؤازرة ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ بنود القرار الأممي 1701.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشن بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.