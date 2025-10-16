رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث مع وفد سويسري التعاون في الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية

استقبل وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر المنطقة بالسخنة، وفدًا اقتصاديًا سويسريًا برئاسة فينسنت سبيليا المدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جنيف وهي مؤسسة مستقلة تمثل مصالح مجتمع الأعمال وتدعم التجارة الدولية، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك واستعراض فرص الاستثمار فى المنطقة الاقتصادية.

ضم الوفد ممثلين عن عدد من المؤسسات والشركات السويسرية العاملة في مجالات التعليم، والقانون، والتأمين البحري، والتكنولوجيا، والطاقة، والاستشارات، والخدمات المالية.

وأعرب وليد جمال الدين عن ترحيبه بالوفد السويسري، مشيرًا إلى أن الزيارة تعكس اهتمام مجتمع الأعمال السويسري بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التي أصبحت وجهة مفضلة للاستثمارات الصناعية واللوجستية بفضل ما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية متطورة.

وأوضح جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تضم استثمارات نحو 20 دولة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات الثقيلة، والبتروكيماويات، والمنسوجات، ومواد البناء، والطاقة، والخدمات اللوجستية، لافتًا إلى أن المنطقة تسعى لجذب الشركات العالمية لإقامة مجمعات صناعية قريبة من مختلف الأسواق لتقليل زمن النقل والإنتاج ودعم سلاسل الإمداد، ما يعزز موقع مصر كمحور صناعي ولوجيستي.

وأضاف جمال الدين أن المنطقة الاقتصادية تتميز بتكامل فريد بين موانئها الستة ومناطقها الصناعية الأربع، ما يتيح منظومة لوجستية متكاملة تسهّل عمليات التصدير والاستيراد وتمنح المستثمرين ميزة تنافسية، موضحا أن هذا التكامل يعزز من قدرة الهيئة على تقديم خدمات صناعية ولوجستية شاملة.

من جهته أعرب فينسنت سبيليا، رئيس الوفد السويسري والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة والخدمات بجنيف، عن سعادته بزيارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا اهتمام مجتمع الأعمال في جنيف بالتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة الاقتصادية من تطور كبير في البنية التحتية وتنوع القطاعات الصناعية، وأشاد بالجهود التي تبذلها المنطقة لتطوير بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات الأجنبية وتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي.

وعقب اللقاء توجه الوفد السويسري لزيارة ميناء السخنة، للتعرف على أعمال التطوير والتوسعات الجارية التي تهدف إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتعزيز دور الميناء كمحور رئيسي على البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة العالمية، و استكمل الوفد جولته بزيارة منطقة السخنة الصناعية داخل نطاق المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، واطّلع على طبيعة الأنشطة الصناعية المقامة بالمنطقة.