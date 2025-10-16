روما يحسم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم زيركزي في يناير

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن توصل نادي روما الإيطالي إلى اتفاق نهائي مع مانشستر يونايتد لضم المهاجم الهولندي جوشوا زيركزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، فإن الصفقة ستتم بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع أحقية الشراء بشكل نهائي في الصيف المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مانشستر يونايتد لن يُفعل بند البيع النهائي إلا مقابل 30 مليون يورو، وهو ما وافق عليه نادي العاصمة الإيطالية، الذي يسعى لتعزيز هجومه وسط تراجع الأداء الهجومي في النصف الأول من الموسم.

وكان زيركزي قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2024 قادمًا من بولونيا الإيطالي، لكنه لم يحصل على فرصة المشاركة المنتظمة، وهو ما دفع النادي للموافقة على رحيله مؤقتًا في يناير.