الشرطة الأمريكية: مسلحان اثنان من بين 3 قتلى في إطلاق نار بنادي ليلي في نيويورك

قالت مفوضة الشرطة في مدينة نيويورك، إن اثنين من القتلى الثلاثة في إطلاق نار داخل حانة في حي بروكلين بمدينة نيويورك الذي وقع أمس الاثنين كانا من بين المهاجمين الأربعة الذين فتحوا النار داخل المبنى.

وأوضحت المفوضة جيسيكا تيش أن جاميل تشايلدز (35 عاما) ومارفن سانت لويس (19 عاما)، وكلاهما من بروكلين، شوهدا في شريط فيديو للمراقبة وهما يتشاجران في صالة "تيست أوف ذا سيتي" في كراون هايتس قبل الساعة 3:30 صباح الأحد بقليل. وبعد حوالي 10 دقائق، اقترب سانت لويس من تشايلدز وفتح النار، ورد عليه تشايلدز ورجلان آخران بإطلاق النار.

وأصيب كل من تشايلدز وسانت لويس بعدة طلقات وأعلن وفاتهما في المستشفى بعد فترة وجيزة من إطلاق النار. وأعلن عن وفاة الرجل الثالث الذي قتل، وهو أمادو ديالو (27 عاما) من سكان المدينة، في مكان الحادث. وقالت السلطات إن ديالو يبدو أنه كان أحد المارة الأبرياء.

وقالت تيش، إن الرجلين الآخرين اللذين أطلقا النار داخل الحانة ما زالا طليقين أمس الاثنين، لكنها لم تكشف عن تفاصيل أخرى عنهما. ولا يزال الدافع المحتمل لإطلاق النار قيد التحقيق، لكن السلطات قالت إنه يبدو مرتبطا بالعصابات.

وإجمالا، أصيب أربعة عشر شخصا في الحادث، لكن لا يعتقد أن أيا من إصابات الناجين تهدد حياتهم، حسبما قال عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز يوم الاثنين.