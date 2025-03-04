متحدث جيش الاحتلال: رئيس الأركان الجديد يجري مباحثات مع القادة تمهيدا لمواصلة القتال

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان المنتخب إيال زامير، أجرى خلال الأسبوعين الماضيين سلسلة زيارات إلى جبهات القتال كافة، في إطار عملية التحضير لتسلمه منصبه الجديد، بالإضافة إلى فحص جاهزية جيش الدفاع على الجبهات المختلفة.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الثلاثاء، أن «رئيس الأركان المنتخب أجرى تقييمات عملياتية للوضع في جنين وغزة ولبنان، وأجرى حديثًا مع القادة تمهيدًا لعملية التخطيط لمواصلة القتال وتركيزًا على الخطط الهجومية».

#عاجل أجرى رئيس الأركان المنتخب الميجر جنرال إيال زامير خلال الأسبوعيْن الماضييْن سلسلة زيارات إلى كافة جبهات القتال في اطار عملية التحضير لتسلمه منصبه الجديد بالإضافة إلى فحص جاهزية جيش الدفاع على الجبهات المختلفة.



وقد أجرى رئيس الأركان المنتخب تقييمات عملياتية للوضع في جنين… pic.twitter.com/2pNUC2ERLV — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 4, 2025

وفي بداية فبراير الماضي، أعلن مكتب نتنياهو أنه جرى تعيين إيال زامير رئيسا لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي، خلفا لهرتسي هاليفي الذي استقال في 21 يناير الماضي، على خلفية الفشل في السابع من أكتوبر 2023.

وأقرّ هاليفي وقائد القيادة الجنوبية، يارون فينكلمان، بفشل الجيش في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وعقب إعلان استقالته، أعلن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أنه سيبدأ مقابلات مع المرشحين لمنصب رئيس الأركان المقبل، إذ كان اللواء إيال زامير المرشح الأبرز لنيل المنصب.

وأعطت التقديرات الأفضلية لزامير، نظرا لكونه يشغل المدير العام لوزارة الدفاع، ولم يكن في الجيش وقت فشل السابع من أكتوبر.

وشغل زامير منصب نائب رئيس هيئة أركان الجيش من عام 2018 حتى عام 2021، وفقا لموقع الجيش على الإنترنت.

كما ترأس قبل ذلك القيادة الجنوبية المسئولة عن العمليات العسكرية والدفاع بما في ذلك حدود غزة. وشغل في وقت سابق منصب السكرتير العسكري لنتنياهو.