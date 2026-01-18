 السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: سيحاول ترامب اغتيال خامنئي هذا الأسبوع - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 11:16 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل: سيحاول ترامب اغتيال خامنئي هذا الأسبوع

واشنطن_معا
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 11:09 ص | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 11:10 ص

توقع دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمسؤول البارز في البنتاجون، أن يحاول الرئيس دونالد ترامب اغتيال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي هذا الأسبوع.

وكتب شابيرو على موقع X Network: "إن تصريحات ترامب لموقع بوليتيكو حول الحاجة إلى قيادة جديدة في إيران، واستفزازات خامنئي المتهورة تجاه ترامب، تدفعني للاعتقاد بأن ترامب سيحاول اغتيال المرشد الأعلى هذا الأسبوع".

وأضاف شابيرو: "قريبا، ستتواجد مجموعة حاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط، مما سيسهل على الولايات المتحدة شن ضربات واسعة النطاق على إيران".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك