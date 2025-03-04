التشكيل المتوقع لديربي مدريد في دوري أبطال أوروبا

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يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة أتلتيكو مدريد، في الديربي الذي سيقام ضمن مباريات ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد لتحقيق الفوز الأول ضد أتلتيكو مدريد منذ 898 يومًا. (للتعرف على التفاصيل اضغط هنا)

ومن المقرر أن يعتمد الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد على طريقة لعب 4-3-3، حيث سيشرك فالفيردي في خط الدفاع وذلك وفقا لرؤية الموقع الرسمي لدوري أبطال أوروبا.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد كالتالي:

تيبو كورتوا في حراسة المرمى.

في الدفاع: ميندي، روديجر، أسينسيو، فالفيردي

في الوسط: تشواميني، مودريتش، كامافينجا.

في الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويغيب عن ريال مدريد في هذه المباراة جود بيلينجهام بسبب تعرضه للإيقاف، بالإضافة إلى كارفاخال الذي يعاني من إصابة بقطع في الرباط الصليبي، ونفس الأمر لسيابيوس الذي تعرض لإصابة في أوتار الركبة، وإيدير ميليتاو المصاب في ركبته، وأخيرا باييخو الذي تعرض لإصابة في الركبة.

في حين سيكون تشكيل أتلتيكو مدريد المتوقع كالتالي:

أوبلاك في حراسة المرمى.

في الدفاع: يورينتي، خيمينيز، لينجليت، جالان.

في الوسط: سيميوني، باريوس، دي بول، لينو.

وفي الهجوم: جريزمان، ألفاريز.