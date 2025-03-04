قال المطرب نادر أبو الليف، إن مغني الراب ويجز يُقدم فنًا جيدًا، ويُقدم مسيرة ناجحة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الإعلامية لقاء سويدان عبر شاشة «الشمس»، أن أغاني المهرجانات تتضمن إسفافًا، مؤكدا أنه يفضل دائمًا الأغنيات التي تتضمن موضوعات جيدة.

وأوضح أن ويجز يُقدم مثل هذه الموضوعات، على نقيض أغانٍ أخرى تعارض مفهوم الفن الذي يُقدم رسالة محترمة للجمهور.

وذكر أن الأغنيات تدخل إلى كل البيوت، ما يستوجب ضرورة الحذر، موضحًا أنه لا يقبل أن تسمع ابنته ما سماه «كلمات مسفة تخدش حياءها».

وتحدث أبو الليف عن الفنان الراحل سمير غانم، مؤكدا أن علاقتهما كانت طيبة للغاية، لكنهما لم يعملا سويًّا.

وشدد على أنه تأثر بشدة بعد وفاة سمير غانم، مؤكدا أنه يمثل علامة من علامات الفن المصري المحترم.