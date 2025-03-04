 التفاصيل الكاملة للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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التفاصيل الكاملة للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 12:39 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 مارس 2025 - 12:39 م

نشرت قناة «القاهرة الإخبارية»، مساء الثلاثاء، تفاصيل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وذلك في مجموعة من النقاط، نستعرضها لكم في «الشروق» كالآتي:

- تستند الخطة على الحفاظ على حقوق وكرامة الشعب الفلسطيني وحل الدولتين.

- إدانة قتل واستهداف المدنيين وإدانة مستوى العنف غير المسبوق والمعاناة الإنسانية التي خلفتها الحرب على غزة.

- حل الدولتين الحل الأمثل من وجهة نظر المجتمع والقانون الدوليين.

- قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

- محاولة نزع الأمل في إقامة الدولة من الشعب الفلسطيني أو انتزاع أرضه منه لن تؤتي إلا بمزيد من الصراعات وعدم الاستقرار.

- ضرورة تكاتف المجتمع الدولي من منطلق إنساني قبل كل شيء لمعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب.

- ضرورة مراعاة حقوق الشعب الفلسطيني وبقائه على أرضه دون تهجير.

- تنفيذ إعادة الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي وتوفير الأمن بما يحافظ على آفاق حل الدولتين.

- ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

- على المجتمع الدولي إيلاء أهمية لدعم جهود مصر وقطر وواشنطن لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار.

- ضرورة الحفاظ على استدامة التهدئة الراهنة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين.

- سيكون من أبرز آثار انهيار وقف إطلاق النار إعاقة الجهد الإنساني وعملية إعادة الإعمار.

- أهمية كبيرة للعمل على مقترح تدريجي يراعي الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه.

- ضرورة مراعاة حق الشعب الفلسطيني في تحقيق تطلعاته المشروعة بإقامة دولته متصلة الأراضي بقطاع غزة والضفة.

- ضرورة بدء التفكير في كيفية إدارة المرحلة المقبلة من التعافي المبكر بما يضمن الملكية الفلسطينية.

- ضرورة التعاطي مع القطاع بأسلوب سياسي وقانوني يتسق مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

- أهمية استمرار جهود السلطة الفلسطينية لاتخاذ مزيد من الخطوات لتطوير عمل المؤسسات والأجهزة الفلسطينية.

- جار تشكيل لجنة إدارة غزة لتتولى إدارة شئون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر.

- لجنة إدارة غزة ستكون لجنة مستقلة مكونة من شخصيات غير فصائلية «تكنوقراط» تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

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