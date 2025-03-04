محافظ قنا يوجه بتشديد الرقابة وتحسين المظهر الحضاري بالأسواق

أجرى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها عددًا من أسواق الخضروات والفاكهة بالمحافظة، للوقوف على مدى توافر السلع والتزام التجار بالأسعار الاسترشادية، إلى جانب متابعة جودة الخبز في المخابز البلدية.

بدأ المحافظ جولته سيرًا على الأقدام بمنطقة سوق الصهريج والسوق الفقاني، حيث تابع حركة البيع والشراء، واستمع إلى شكاوى المواطنين، موجها بتشديد الرقابة التموينية لضبط الأسواق ومنع أية محاولات لرفع الأسعار دون مبرر، مشددًا على ضرورة التزام التجار بتعليق قوائم الأسعار بشكل واضح أمام المستهلكين، بما يضمن الشفافية ويحد من حالات الاستغلال.

كما فاجأ محافظ قنا، عددا من المخابز البلدية لمتابعة جودة رغيف الخبز، والتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القياسية، موجها الأجهزة الرقابية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أية مخالفات قد تؤثر على حق المواطن في الحصول على خبز مدعم بجودة عالية.

وشدد محافظ قنا على أهمية الاهتمام بالنظافة العامة ورفع المخلفات بشكل دوري للحفاظ على بيئة نظيفة وصحية، كما وجه رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف جهود التشجير والتجميل في الشوارع والميادين العامة، بما يسهم في تحسين الصورة الجمالية للمدينة وتعزيز المظهر الحضاري لمحافظة قنا، مؤكدا أن الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي لا يقتصر على جهود الأجهزة التنفيذية فحسب، بل يتطلب أيضا تعاونا مجتمعيًا من المواطنين للحفاظ على المرافق العامة والشوارع.

وأكد محافظ قنا، أن الجولات الميدانية ستتواصل لضبط الأسواق وضمان تقديم الخدمات بالشكل الأمثل، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخطوط الساخنة المخصصة لتلقي الشكاوى، لضمان التواصل الفعال بين المواطنين والأجهزة التنفيذية.