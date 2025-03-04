أبو الغيط: الدول العربية أيدت بشكل كامل الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الدول العربية أيدت بشكل كامل الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى في ختام القمة العربية الطارئة حول تطورات القضية الفلسطينية

وقال أبو الغيط إن قمة القاهرة أكدت الموقف العربي الجماعي الرافض لمقترحات التهجير، مضيفا أن السلام هو خيار العرب الاستراتيجي.

وأوضح أبو الغيط أن البيان الختامي لقمة القاهرة يؤكد أولوية استكمال اتفاق وقف إطلاق النار بغزة، مشيرا إلى أن البيان يشير نشر قوات دولية لحفظ السلام في قطاع غزة والضفة الغربية.

من جهته، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن البيان الختامي لقمة القاهرة يتناول كل جوانب القضية الفلسطينية، مشددا "سنعمل مع الأطراف كافة لتنفيذ خطة إعادة إعمار غزة

وأكد "سوف نتغلب على معضلة الانقسام بين الفصائل الفلسطينية وسيكون هناك حوار وطني بمساعدة الاشقاء العرب.

وتابع: "الجميع يدرك خطورة الأمر وأن عدم الوحدة يمثل خطر و قد يعرقل إعمار غزة"

ومضى قائلا: "ما تم تقديم حتى الان الخطة ومطلوب كسب مزيد من الدعم لها وسنتوجه الجمعة القادمة للمؤتمر الاسلامي، الذي يضم 57 دولة ونأمل اعتماد الخطة من خلاله على نطاق أوسع، و سنتوجه لأوروبا و اليابان".

وأوضح أنه سيتم دعوة الدول للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار وسيتم توزيع مبلغ تكلفة الإعمار على مراحل.