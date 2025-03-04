مقتل طيار إثر تحطم طائرة صغيرة في النمسا

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لقي قائد طائرة صغيرة حتفه بعد تحطمها في ولاية سالزبورج النمساوية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء النمساوية "إيه بي يه" اليوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن الطائرة ذات المحرك الواحد تحطمت أثناء هبوطها بالقرب من مطار زيل آم سي. وبحسب المعلومات الأولية، كان الطيار هو الشخص الوحيد على متنها.

وأفادت فرق الإطفاء بأن الطائرة هبطت في حقل دون أن تشتعل فيها النيران.

ولم تقدم الشرطة حتى الآن أي معلومات عن مسار الرحلة أو هوية الطيار.

وذكرت وكالة الأنباء النمساوية أن لجنة التحقيق في حوادث الطيران في النمسا ستتولى التحقيق في الحادث.