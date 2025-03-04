القسام تؤكد اغتيال أحد قادتها في جنين

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مخيم جنين للاجئين - الوكالة الألمانية (د ب أ)

أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مساء الثلاثاء، اغتيال أحد قادتها في مدينة جنين.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، إن «القائد أيسر عبد الحليم سعدية (السعدي)، استشهد بعد اشتباكه مع قوة صهيونية حاصرته في الحي الشرقي بمدينة جنين شمال الضفة الغربية».

وأشارت إلى أن «الراحل شارك في التخطيط والتنفيذ لعدة عمليات نوعية آلمت المحتل الصهيوني، فيما نجى خلال فترة مطاردته للاحتلال من عدة محاولات اغتيال جبانة».

وقبل قليل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن استشهاد شاب برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين.

وأفادت وزارة الصحة، بأن الهيئة العامة للشئون المدنية أبلغتها باستشهاد الشاب أيسر عبد الحليم السعدي (21 عاما) برصاص الاحتلال بالحي الشرقي في مدينة جنين، وقد احتجز الاحتلال جثمانه.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اغتيال القيادي بحركة حماس في جنين أيسر السعدي.

وقال في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن عناصر الجش اغتالت السعدي وشخص آخر بعد تبادل إطلاق النار، كما ألقت القبض على 3 مطلوبين.