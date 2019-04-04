انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في الأردن السبت المقبل

تنطلق يوم السبت المقبل فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منطقة البحر الميت في الأردن.

ويلقي ملك الاردن عبد الله الثاني كلمة في افتتاح المنتدي الذي يلتئم العام الحالي للمرة العاشرة في المملكة تحت شعار "بناء نظم جديدة للتعاون"،حسبما ذكرت اليوم الأربعاء وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

ويلقي الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش والرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمتين في الجلسة التي يتوقع أن يحضرها نحو ألف من قادة الحكومات ورؤساء الشركات والمجتمع المدني يمثلون 50 دولة حول العالم.

وقال رئيس مجلس أمناء صندوق الملك عبدالله للتنمية المهندس علاء البطاينة خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: إن انعقاد المنتدى في الأردن للمرة العاشرة يعد تأكيداً للأهمية السياسية والاقتصادية للمملكة والدور الذي تلعبه، بقيادة جلالة الملك، لتحقيق الأمن والاستقرار على مستوى الشرق الأوسط.

وأضاف البطاينة إن اجتماعات المنتدى ستركز على أربعة محاور، هي بناء نموذج اقتصادي جديد، وادارة بيئة صالحة للعالم العربي، والوصول الى ارضية مشتركة في عالم متعدد المفاهيم، والثورة الصناعية الرابعة في العالم العربي.