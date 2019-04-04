نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي بأقل من التوقعات

أظهر تقرير مؤسسة "أيه.دي.بي" الأمريكية لإعداد كشوف الأجور الصادر الأربعاء، نمو الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي خلال مارس الماضي بأقل من التوقعات.

وذكرت المؤسسة أن عدد الوظائف في القطاع الخاص ارتفع الشهر الماضي بواقع 129 ألف وظيفة بعد ارتفاع بواقع 197 ألف وظيفة خلال فبراير الماضي بحسب البيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون زيادة عدد الوظائف خلال الشهر الماضي بواقع 170 ألف وظيفة بعد ارتفاعه بواقع 183 ألف وظيفة في الشهر السابق، وفقا للبيانات الأولية.

وقال "أهو يلديرماز" نائب رئيس معهد أبحاث أيه.آر.دي، إن شهر مارس سجل أبطأ وتيرة نمو لوظائف القطاع الخاص منذ 18 شهرا، مضيفا "رغم أن بعض القطاعات الخدمية أظهرت قوة مستمرة في التوظيف، رأينا ضعفا في قطاع إنتاج السلع".

وذكرت مؤسسة "أيه.دي.بي" أن قطاع الخدمات وفر 135 ألف وظيفة جديدة خلال الشهر الماضي، في حين تراجع عدد الوظائف في قطاع التصنيع بمقدار 9000 وظيفة.

وارتفع عدد الوظائف في الشركات متوسطة الحجم بواقع 63 ألف وظيفة الشهر الماضي في حين ارتفع في الشركات الكبيرة بواقع 60 ألف وظيفة فقط وفي الشركات الصغيرة بواقع 6000 وظيفة.

وقال "مارك زاندي" كبير المحللين الاقتصاديين لدى مؤسسة "موديز أنالاتيكس" إن سوق الوظائف في حالة ضعف، حيث يتباطأ نمو الوظائف بشدة في أغلب الصناعات والشركات".

ومن المقرر أن تصدر وزارة العمل الأمريكية بعد غد الجمعة تقريرها الشهري عن سوق العمل، والذي يتضمن الوظائف في القطاعين العام والخاص.

ومن المتوقع إعلان الوزارة زيادة عدد الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي بواقع 180 ألف وظيفة، بعد ارتفاعه بواقع 20 ألف وظيفة في فبراير الماضي، في حين من المتوقع إعلان استقرار معدل البطالة عند مستوى 8ر3% خلال الشهر الماضي.