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منظمة ألمانية: سفينة آلان كردي مازالت عالقة في البحر المتوسط

روما - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 8:10 م | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 8:10 م

ذكرت منظمة (سي.آي.) الألمانية العاملة في المجال الإنساني أن سفينة الإنقاذ (آلان كردي)، التي تحمل 64 مهاجرا مازالت عالقة في مياه البحر المتوسط في ظروف قاسية.

وأوضحت شبكة (إيه.بي.سي.) الإخبارية الأمريكية اليوم الخميس، أن كلا من إيطاليا ومالطا رفضتا استقبال السفينة في أي من موانئهما.

وأشارت كارلوتا ويبل المتحدثة باسم المنظمة الإنسانية الألمانية إلى أن السفينة كانت بالقرب من جزيرة لامبيدوسا الايطالية اليوم.

وتابعت: "ليس لدينا أي فكرة بعد عن المكان الذي يمكننا الرسو فيه.. مالطا تقول إنه لا يمكننا الدخول إلى مياه إيطاليا ومن غير المرجح أن نحصل على إذن من إيطاليا".

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