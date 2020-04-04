وكالة الأنباء الفرنسية: تأجيل اجتماع أوبك لبضعة أيام

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ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم السبت، أنه تقرر تأجيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، لبضعة أيام.
ومن المتوقع أن يتم عقد الاجتماع يوم الثامن أو التاسع من أبريل الجاري.