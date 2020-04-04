 وكالة الأنباء الفرنسية: تأجيل اجتماع أوبك لبضعة أيام - بوابة الشروق
السبت 4 أبريل 2020 2:21 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

وكالة الأنباء الفرنسية: تأجيل اجتماع أوبك لبضعة أيام

نور رشوان
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 2:04 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 2:04 م

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم السبت، أنه تقرر تأجيل اجتماع منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك»، الذي كان من المقرر عقده يوم الاثنين المقبل، لبضعة أيام.

ومن المتوقع أن يتم عقد الاجتماع يوم الثامن أو التاسع من أبريل الجاري.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك