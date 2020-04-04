منسق الجالية المصرية بنيويورك: 4 وفيات و25 لـ35 إصابة بكورونا من المصريين

قالت إيمان وهمان، المنسق العام للجالية المصرية في نيويورك، إن الوضع في نيويورك كارثي، لأنها تمتلك نصف أعداد الإصابات، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، الموجودة في أمريكا، منوهة بإصابة ووفاة عدد من المصريين هناك.

وأضافت «وهمان» في مداخلة هاتفية لفضائية «ten»، مساء السبت، أن عدد الوفيات للمصريين الموجودين في نيويورك، وصل إلى أربع حالات وفاة، من بينهم طبيب، بالإضافة إلى من 25 لـ 35 حالة إصابة من المسجلين بالمستشفيات.

وذكرت أن هناك عدد من المصابين المصريين في نيويورك، يبقون في منازلهم لعدم توفير أماكن بالمستشفيات، بالإضافة إلى عدم وجود إمكانيات طبية، مضيفة أن هناك عدد من المصابين المصريين بولاية نيوجيرسي، من ضمنهم سيدة في حالة خطرة.

وأوضحت أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في نيويورك بلغ من 103 لـ 105 ألف حالة حتى الآن، مشيرة إلى تأخر نيويورك في اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس المستجد.

وحذرت من اقتراب الوضع في مصر من الخطر، بسبب تزايد الأعداد وقربها من الألف، لافتة إلى تمكن الجالية من إعادة بعض المصريين العالقين في نيويورك إلى مصر.