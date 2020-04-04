إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 277 ألف حالة في أمريكا

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تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة الأمريكية 277 ألف حالة إصابة.

ووفقًا لما أوردته فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، مساء السبت، بلغ إجمالي عدد الوفيات في أمريكا 6593 ألف حالة.