 إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 277 ألف حالة في أمريكا - بوابة الشروق
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إجمالي الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز 277 ألف حالة في أمريكا

هديل هلال
نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 7:57 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 7:57 م

تجاوز إجمالي عدد الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19» في الولايات المتحدة الأمريكية 277 ألف حالة إصابة.

ووفقًا لما أوردته فضائية «العربية» في خبر عاجل لها، مساء السبت، بلغ إجمالي عدد الوفيات في أمريكا 6593 ألف حالة.

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