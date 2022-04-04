أبو الغيط: نؤيد جميع الجهود الرامية لحل أزمة أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية





قال أحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، إن المندوبين الدائمين للدول العربية اجتمعوا يوم 28 فبراير الماضي، وأصدروا بيانًا بموجبه أُنشئت مجموعة الاتصال الوزارية العربية الموجودة اليوم في موسكو، موضحًا أن المجموعة سوف تجري اتصالاتها مع الجانب الأوكراني.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، مساء الاثنين، أن البيانين الصادرين عن المندوبين الدائمين يوم 9 مارس، واجتماع وزراء الخارجية العرب، يتضمنان العديد من المواقف العربية بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية.



وتابع: «منها على سبيل المثال وليس الحصر، تأييد جميع الجهود الرامية لحل الأزمة من خلال الحوار والدبلوماسية، وبما يحفظ أمن وسلامة الشعوب في تلك المنطقة الهامة في العالم».



وأكد أمين عام الجامعة العربية، أن الشعوب العربية على اتصال وثيق مع الشعبين الروسي والأوكراني، وتجمعها بهما علاقات قديمة ومتعددة وعميقة للغاية، متابعًا: «كل ما يحدث في تلك المنطقة نهتم به، والوثائق أكدت على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة».



وذكر أن الوثائق أكدت على دعم المساعي الهادفة لتخفيف حدة التوتر، والدعوة إلى الشروع في إجراءات التهدئة وضبط النفس، وعودة الاستقرار، والسماح لعودة الحياة إلى مجراها الطبيعي، مؤكدًا أن الجامعة العربية تتحرك في إطار تلك الأمور.