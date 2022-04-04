أوكرانيا: خسائر البنية التحتية جراء الحرب تتجاوز 4 مليارات دولار يوميا

قال رئيس الوزراء الأوكراني دنيس أناتوليفيج شميكال، إنّ خسائر البنية التحتية من جرّاء الحرب الروسية تتجاوز 4 مليارات دولار يوميا.

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الوزراء، مطالبته من جميع الشركات في أوكرانيا استئناف عملها لتعويض خسائر الحرب الفادحة، وفق تعبيره.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، مقتل ما لا يقل عن 1430 مدنيا وإصابة ألفين و97 آخرين في أوكرانيا منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير الماضي.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، أن 4 ملايين و215 ألفا و47 أوكرانيا لجأوا إلى الدول المجاورة في الفترة بين 24 فبراير الماضي إلى 3 أبريل الجاري.