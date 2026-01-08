ديربي مدريد يشعل نصف نهائي السوبر الإسباني في جدة

تتجه الأنظار، الخميس، إلى ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «الجوهرة المشعة» في جدة، حيث يلتقي ريال مدريد بغريمه التقليدي أتلتيكو مدريد في مواجهة مرتقبة ضمن الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر الإسباني 2026.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بحثًا عن بطاقة العبور إلى النهائي ومواصلة سعيه لتعزيز رصيده من ألقاب السوبر، مستفيدًا من خبرته الكبيرة في البطولات القصيرة، بينما يتطلع أتلتيكو مدريد إلى كسر العقدة وتحقيق ظهور قوي يمنحه فرصة المنافسة على اللقب.

وتُقام المباراة بنظام خروج المغلوب، ما يمنحها طابعًا تنافسيًا خاصًا، إذ لا مجال للتعويض، ويكفي خطأ واحد لقلب موازين اللقاء.

ومن المنتظر أن تشهد المواجهة ندية كبيرة وحذرًا تكتيكيًا من الجانبين، في ظل الحساسية التاريخية التي تميز لقاءات ديربي العاصمة الإسبانية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي واسع، سواء داخل المملكة أو خارجها، في ظل الشعبية الكبيرة للفريقين ومكانتهما على الساحة الأوروبية، إلى جانب مشاركة نخبة من النجوم العالميين.

ويأتي إقامة ديربي مدريد في جدة تأكيدًا لاستمرار حضور المملكة في استضافة أبرز الأحداث الكروية العالمية، وتحويل بطولة السوبر الإسباني إلى محطة سنوية تجمع بين الإثارة الفنية والتنظيم رفيع المستوى، وسط أجواء جماهيرية استثنائية.