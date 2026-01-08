نواب جمهوريون يدينون الحديث عن أي إجراء عسكري محتمل لضم جرينلاند

أعرب عدد من الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، عن إدانتهم لأي إجراء عسكري محتمل لضم جرينلاند، مبتعدين بذلك عن تصريحات الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى هذه الجزيرة القطبية الشمالية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا جون كيرتس، عبر منصة إكس أمس الأربعاء، إن تعزيز الشراكات مع الدنمارك وجرينلاند، أمر مهم، لكنه شدد على أن استخدام القوة العسكرية "غير مناسب، وغير ضروري، ولن أؤيده".

وتعد جرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، إقليما يتمتع بالحكم الذاتي، لكنها رسميا تابعة لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا، دون بيكون، إن حديث الإدارة الأمريكية عن جرينلاند يضر بالمصالح الأمريكية، وقد يؤدي إلى نفور شركاء الناتو.

وأضاف بيكون، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، أن فكرة ضم جرينلاند تعد من "أسخف" ما سمعه من البيت الأبيض خلال العام الماضي، داعيا الجمهوريين الآخرين إلى إبلاغ الإدارة بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ.

وقال السيناتور جون كينيدي، من ولاية لويزيانا، عقب إحاطة قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو، إن حتى طالبا في الصف التاسع يتمتع بقدر متواضع من الذكاء سيدرك أن غزو جرينلاند سيكون "حماقة بالغة".

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن، حذرت من أن أي هجوم أمريكي على جرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف الناتو والنظام الأمني ​​الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.

ويؤكد ترامب، منذ فترة طويلة أن الولايات المتحدة "بحاجة" إلى جرينلاند من أجل أمنها القومي.