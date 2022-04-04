أوقاف مطروح: استلام 26 طن مواد غذائية ولحوم لتوزيعها على المستحقين

قال الشيخ حسن عبد البصير، وكيل وزارة أوقاف مطروح، إنه تم استلام 26 طن مواد غذائية ولحوم؛ لتسليمها إلى مديرية التضامن؛ تمهيدا لتوزيعها على المستحقين بالمحافظة.

وأكد وكيل وزارة أوقاف مطروح، استلام 24 طن مواد غذائية، سيتم تسليمها إلى مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك طبقا للبروتوكول الموقع بين وزارتي الأوقاف والتضامن، ليتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجا، والتي أعدت كشوفها مديرية التضامن الاجتماعي، وتصل إلى ما يقرب من 6 آلاف أسرة.

كما تم استقبال الدفعة الثالثة من صكوك الإطعام، بكمية أصل إلى 2 طن من اللحوم، وقام بتسليمها لمسئولي التضامن لتسليمها للمستحقين في صورة مشرفة لتشابك المؤسسات لصالح للوطن والمواطن.