مصرع طبيب دهسه قطار الفيوم أثناء عودته من عمله

لقي طبيب بالفيوم مصرعه، مساء اليوم، دهسه قطار الفيوم قبل الإفطار بساعة أثناء عودته من عمله متجها إلى منزله بأبراج الزراعيين تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي.

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم أول الفيوم يفيد بورود بلاغا بمصرع طبيب أسنان صدمه قطار الفيوم أثناء عبوره شريط السكة الحديد عقب إنهاء عمله بمستشفى التأمين الصحي، متوجها إلى منزله ليلقى مصرعه في الحال ويسقط جثة هامدة في مكان الحادث.

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع طبيب يدعى أحمد علي الجندى 27 سنة طبيب أسنان بمستشفي التأمين الصحي بعدما صدمه قطار بني سويف الفيوم بمنطقة الحلافي بدائرة قسم شرطة أول الفيوم أثناء عبوره شريط السكة الحديد، متوجها إلى منزله عقب انتهاء عمله ليسقط جثة هامدة في الحال ويلقى ربه صائما.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.