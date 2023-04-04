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إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب بيت لحم

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:22 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 10:22 ص

أفادت مصادر أمنية فلسطينية، بإصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي، اليوم الثلاثاء، إحداها خطيرة، خلال مواجهات مع القوات في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم بالضفة الغربية . 

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، عن  المصادر قولها إن "قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات أطلقت خلالها الرصاص وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان بالرصاص الحي إحداها في الصدر وُصفت بالخطيرة، واثنين في القدم، نقلوا على إثرها إلى مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج". 

وأضافت أن قوات "الاحتلال اعتقلت خلال اقتحام المخيم 8 مواطنين بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها".


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