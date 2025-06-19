وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد باغتيال خامنئي: لا ينبغي أن يظل على قيد الحياة

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، للمرة الأولى باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وذلك على هامش تفقده لموقع الهجوم الإيراني في حولون.

وبحسب ما نشرته صحيفة «يديعوت أحرنوت»، مساء الخميس، قال كاتس، إن «خامنئي لا ينبغي أن يظل على قيد الحياة»، مشيرًا إلى أن «المرشد الإيراني يسعى لتدمير إسرائيل».

ووصف خامنئي بأنه «هتلر العصر الحديث»، قائلًا إن «القضاء عليه أحد أهداف العملية الإسرائيلية».



وتكهن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، علنا بأن هجمات إسرائيل قد تغير النظام في إيران، قائلًا إن «اغتيال خامنئي سيضع حدا للمواجهة المسلحة الدائرة في المنطقة».

وأجاب نتنياهو، حين سُئل عن تقارير أفادت بأن دونالد ترامب، عارض خطة إسرائيلية لاغتيال خامنئي خشية أن تتفاقم المواجهة، بالقول إن «هذا لن يؤدي إلى تصعيد النزاع، بل سيضع حدا للنزاع».

كما اعتبر بأن نظرة الإيرانيين لحكومتهم قد تغيرت، معتبرا أنهم رأوا أنها «أضعف بكثير مما كانوا يعتقدون»، وبأن «تصفية خامنئي من شأنها إنهاء الصراع».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة على علم بالمكان الذي «يختبئ» فيه خامنئي لكن «لن نقضي عليه (نقتله!)، على الأقل ليس في الوقت الراهن».

وخامنئي، الذي سُجن قبل ثورة 1979 وأصيب في هجوم بقنبلة قبل أن يصبح زعيما أعلى عام 1989، متمسك بشدة باستمرار نظام الحكم الإسلامي في بلاده وهو لا يثق بالغرب بقدر كبير.

وبموجب نظام الحكم في إيران، فإنه يحظى بالقيادة العليا للقوات المسلحة، وسلطة إعلان الحرب، ويمكنه تعيين أو عزل كبار الشخصيات بما في ذلك القادة العسكريين والقضاة.