الرئيس الإماراتي وأمير قطر يشددان على اتخاذ الإجراءات التي تصون أمن البلدين في اتصال هاتفي

بحث الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، المستجدات في المنطقة في ظل التصعيد العسكري المتصاعد الذي تشهده وما ينطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام).

ودعا الرئيس الإماراتي وأمير قطر، إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري وتغليب لغة الحوار والحلول الدبلوماسية لتجنيب المنطقة مزيد من الأزمات وبما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال، إدانتهما الاعتداءات الإيرانية التي تستهدف أراضي البلدين وعدداً من الدول في المنطقة وما تمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتهديد لأمن المنطقة واستقرارها، مشددين على اتخاذ جميع الإجراءات التي تصون أمن البلدين واستقرارهما وأمن شعبيهما.

واطمأن خلال الاتصال، على قطر إثر الاعتداءات الإيرانية التي تتعرض لها، مؤكدا التضامن معها في إجراءاتها للدفاع عن سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.

ومن ناحيته، أعرب الشيخ تميم بن حمد، عن التضامن مع الإمارات في دفاعها عن سيادتها وأمنها واستقرارها.