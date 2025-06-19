تنظم جمعية محبي الشيخ إمام للفنون والآداب، بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة، احتفالية إحياء الذكرى الثلاثين لرحيل الشيخ إمام عيسى، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف، على مسرح المركز الثقافي الروسي بالدقي. الحضور مجانًا.

يشارك في الحفل في فقرته الأولى الفنان محمد ربيع والعازف المتميز مروان خاطر بمصاحبة سلطان الإيقاع الفنان زين العابدين محمد. يعقب ذلك عدد من الكلمات لبعض من ضيوف الحفل منهم: زين العابدين فؤاد، ومحمود الطويل، ومحمد سيف، وفرغلي مهران، شعراء العامية المصرية الكبار ورفقاء درب الشيخ إمام.

كما يتم تكريم عدد ممن أسهموا في مسيرة وحفظ تراث الراحل العظيم الشيخ إمام عيسى، وكذلك تكريم اسم الراحلين أحمد فؤاد نجم ونجيب سرور.

ويتضمن الحفل إعلان الموسيقار ماريو سعيد، أستاذ آلة العود والنظريات الموسيقية، عن تفاصيل مشروعه لإعادة تقديم موسيقى الشيخ إمام بشكل أوركسترالي.

ويشارك في الحفل عدد كبير من كبار المثقفين، ويلقي شعبان عيسى، نجل شقيق الشيخ إمام، عددًا من أشعار "الفاجومي"، ثم يختتم الحفل بفقرة فنية أخرى يقدمها الفنانان محمود العطار وأحمد الرفاعي.