فسر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، المادة الرابعة من مشروع القانون، بشأن التزم جميع المستأجرين بسداد قيمة إيجارية شهرية تمثل الحد الأدنى 250 جنيهًا حتى انتهاء اللجان المختصة من عملها في حصر وتصنيف المناطق إلى «متميزة، متوسطة، شعبية» لتحديد القيمة الإيجارية.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E»، إن الحد الأدنى لسداد الأجرة الشهرية 250 جنيها حتى انتهاء اللجان من عملها وصدور قرار المحافظ المختص بتصنيف المناطق وتحديد القيم الإيجارية النهائية لكل مستوى.

وتابع: «لنفترض أن منطقة ما تم تصنيفها كمتميزة وأصبح الحد الأدنى للإيجار فيها 1000 جنيه، بينما كان المستأجر يسدد 250 جنيهًا، خلال الفترة الانتقالية التي استغرقتها اللجان، وفقا للقانون، سيبدأ المستأجر في سداد القيمة الجديدة 1000 جنيه، بالإضافة إلى ذلك، سيلتزم بسداد الفروق المستحقة عن الفترة الماضية».

وأكد أن الفروقات الإيجارية التي تمثل الفارق بين ما سدده المستأجر فعليا وما كان يجب سداده لن تُدفع دفعة واحدة؛ وإنما سيجري تقسيطها على فترة زمنية ، قائلا: «لو عليك متجمد، ستسدده بالأقساط لمدة مساوية للمدة التي استحقت عنها، بمعني أنه إذا استغرقت اللجان 3 أو 6 أشهر لإنهاء عملها، فسيتم تقسيط المبلغ المتجمد على هذا العدد من الأشهر».