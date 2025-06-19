علق الكاتب الصحفي ضياء رشوان، على وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أسلحة إسرائيل بأنها مذهلة، خلال تعليقه على الحرب مع إيران.

وقال رشوان في حواره مع الإعلامية منة فاروق، عبر قناة «إكسترا نيوز»، إنّ إسرائيل تقصف بطائرات أمريكية أجرت عليها بعض التعديل، ويتم تموينها في الهواء من 30 طائرة أمريكية.

وأضاف أن الصواريخ والقنابل التي تُطلق من هذه الطائرات من صناعة أمريكية، كما أن الدفاعات الجوية الإسرائيلية بكل أنواع كلها أمريكية.

وحول رؤيته بشأن مدى قدرة إيران على الاستمرار في الحرب إذا ما استمرت الحرب بشكل مباشر مع تل أبيب فقط أو إذا ما تدخلت الولايات المتحدة بشكل مباشر.

وتابع: «إذا تدخلت أمريكا، فإننا سنكون أمام سيناريو الفوضى.. الحروب عندما تصل إلى نقطة تضغط بشدة على الدول، فإنها توحد الشعوب، ولكن عندما تصل إلى نقطة إذعان واستسلام، فإن الدولة تخسر جزءًا من الشعب وتحيي الأكثر تشددا، مثلا، ألمانيا، أجبرت على الاستسلام في الحرب العالمية الأولى في عام 1918، وبعدها بـ21 سنة، كانت ألمانيا تجتاح أوروبا كلها وتنخرط في الحرب العالمية الثانية التي قُتل فيها من 60 إلى 72 مليون شخص».

ولفت إلى أن المشهد الحالي يشهد صراعا بين دول كبرى في منطقة حساسة، ولا يمكن للقوة أن تقيم استقرارا مهما كانت، ولا يمكن لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن يغير ملامح الشرق الأوسط التي وجدت واستمرت قبل دولته بـ3 آلاف سنة.