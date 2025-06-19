الكرملين: دخول الولايات المتحدة في الصراع الإسرائيلي الإيراني بالغ الخطورة

صرّح المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأن «روسيا لا ترى حاليًا أي تحرك لتسوية سلمية للصراع بين إيران وإسرائيل».

وقال بيسكوف في مقابلة مع صحيفة «إزفستيا»، على هامش منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي: «في الوقت الحالي، للأسف، لا نرى ولا نشعر بوجود أرضية للولوج إلى مسار سلمي. حتى الآن، لا نشهد سوى تبادل للتصريحات والضربات، بل تصريحات عدائية. كل تصريح أكثر عدائية من سابقه».

وأشار إلى أن روسيا ترى خطر توسع جغرافي للصراع بين إسرائيل وإيران، مضيفًا: «نرى خطر توسع جغرافي للصراع».

ونوّه أن روسيا ترى أن الولايات المتحدة تفكر في الدخول في صراع محتمل بين إسرائيل وإيران، معقبًا: «نرى الولايات المتحدة تفكر في الدخول في الصراع أو عدم الدخول، وهو أمر قد يكون بالغ الخطورة».

وذكر أن روسيا لا يمكنها حتى الآن التنبؤ بما إذا كانت هناك حاجة لوساطة موسكو في الصراع بين إسرائيل وإيران.

وأضاف: «بالطبع، ربما لا يوجد طلب محدد في الوقت الحالي. ولكن لا يمكننا التنبؤ بما إذا كان سيظهر في المستقبل».

في الوقت نفسه، أشار بيسكوف، إلى أن روسيا من الدول القليلة التي تحافظ على علاقات بناءة مع إسرائيل وإيران، والآن مع الولايات المتحدة.