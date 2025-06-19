وسائل إعلام إيرانية: هجوم اليوم استهدف مقرا عسكريا جنوب إسرائيل وليس مستشفى كما تدعي تل أبيب

ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الهجوم الصاروخي على إسرائيل صباح اليوم الخميس، استهدف مقر قيادة واستخبارات الجيش بجوار مستشفى سوروكا، ومعسكر استخبارات الجيش في حديقة غاف يام التكنولوجية، وليس مستشفى كما تدعي تل أبيب.

وصباح اليوم أطلقت طهران الموجة الرابعة عشرة من الهجمات الصاروخية على إسرائيل، ردا على العدوان الذي تشنه تل أبيب على إيران منذ الجمعة الماضي.

وذكرت وكالة "تسنيم" المقربة من الحرس الثوري الإيراني أن الإعلام الإسرائيلي يحاول تصوير المكان على أنه مستشفى، مبينةً أن المستهدف هو مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار المستشفى، ومعسكر استخبارات الجيش في حديقة غاف يام التكنولوجية.

ولفتت الوكالة إلى أن المنشآت التي استهدفت تحتوي قوات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي، وأنظمة قيادة رقمية، وأنظمة عمليات إلكترونية.

وادعت تل أبيب أن إيران استهدفت "مستشفى سوروكا" في منطقة بئر السبع جنوب إسرائيل، فيما أكدت طهران أن هدف الهجوم هو مقر قيادة واستخبارات الجيش الإسرائيلي بجوار المستشفى، وفق وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وفي وقت سابق الخميس، قالت الشرطة الإسرائيلية، إنها نشرت وحدات دورية لوقف بث وسائل إعلام أجنبية كانت توثق مواقع سقوط الصواريخ الإيرانية.

وبدأت إسرائيل فجر 13 يونيو بدعم أمريكي هجوما واسعا على إيران بقصف مباني سكنية ومنشآت نووية وقواعد صواريخ واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين ومدنيين.

ومساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة وخلفت إلى جانب القتلى والجرحى أضرار مادية كبيرة، وفق مكتب الصحافة الحكومي الإسرائيلي.