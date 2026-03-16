الداخلية العراقية: تعاملنا مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في بغداد

أفادت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، بأن فرق الدفاع المدني تعاملت مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "فرق الدفاع المدني تعاملت، مساء اليوم، مع مقذوف سقط فوق سطح فندق الرشيد في العاصمة بغداد".

وأضافت أنه فور تلقي البلاغ، تحركت مفارز الدفاع المدني والجهات المختصة إلى موقع الحادث، حيث تم التعامل مع المقذوف ومعالجة الموقف بشكل فوري ومهني وفق الإجراءات المعتمدة، وتأمين المكان بالكامل.

وأوضح أن الحادث لم يسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية، كما لم تُسجل أية أضرار أخرى، وقد جرى اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بهذا الشأن.

وجددت تأكيدها على جاهزية قطعاتها في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن حماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على الأمن والاستقرار.