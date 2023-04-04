أصبحت فنلندا الآن عضوا رسميا في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وذلك بعد أن أودع وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو أوراق الانضمام لدى الولايات المتحدة.



وبذلك تصبح فنلندا العضو رقم 31 في التحالف الدفاعي العسكري، بعد تجاوزها معارضة تركيا.



وتنطبق الآن على فنلندا المادة الخامسة من ميثاق حلف الناتو، وهي ضمان قوي للأمن الجماعي. وتنص على أن أي هجوم، أو عدوان مسلح على أي عضو في التحالف العسكري، هو عدوان على جميع الأعضاء.



وسيتم رفع العلم الفنلندي أمام مقر الناتو، ووضعه أبجديا بين علمي إستونيا وفرنسا، ومن ثم ستشارك فنلندا لأول مرة في اجتماع وزراء خارجية الناتو كعضو كامل العضوية.



وتقدمت فنلندا مع السويد بطلبين لنيل عضوية الناتو، في مايو 2022، عقب انطلاق الغزو الروسي لأوكرانيا، لكن الطلبين واجها معارضة تركية.



ويتعين موافقة جميع أعضاء الناتو بالإجماع على قبول أعضاء جدد. وبعد أشهر من محادثات توسط فيها الحلف، رضخت تركيا في نهاية الأمر وصوتت لصالح قبول فنلندا عضوا بالحلف الأسبوع الماضي.



وأنهي القرار وضع فنلندا المحايد الذي دام عقودا، وسط مخاطر أمنية متصورة مرجعها الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.



يشار إلى أن فنلندا، الدولة الاسكندنافية، لديها حدود بطول 1340 كيلومترا مع روسيا.



وأكمل الناتو الإجراءات النهائية لقبول فنلندا بعد أن أودعت تركيا أوراق التصديق لدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



أين يقع مقر حلف الناتو؟



يقع المقر الرئيسي لحلف الناتو في هارين بالعاصمة البلجيكية بروكسل، في حين أن مقر عمليات قيادة حلف الناتو يقع بالقرب من مونس في بلجيكا أيضًا.



ما هي الدول الأعضاء في حلف الناتو؟



يضم الحلف 30 بلداً عضواً مستقلاً في جميع أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا. وتشارك 21 دولة أخرى في برنامج الشراكة من أجل السلام التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي، بالإضافة إلى مشاركة 15 بلدا آخر في برامج الحوار المؤسسي.



كذلك 3 من أعضاء حلف الناتو هم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة)، أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي يتمتعون بحق النقض الفيتو بالإضافة إلى أنهم يحوزون أسلحة نووية رسمياً.



معاهدة تأسيس الناتو



وقّعت 12 دولة في اليوم الرابع من أبريل 1949، على معاهدة حلف شمال الأطلنطي "ناتو" التي عرفت بـ"معاهدة واشنطن"، وضمت:



الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والبرتغال، والنرويج، وهولندا، ولوكسمبورج، وإيطاليا، وأيسلندا، وفرنسا، والدنمارك، وكندا، وبلجيكا.



وبعد تأسيسه بـ3 سنوات بدأت دول أخرى في الانضمام إلى الحلف في خمسينيات القرن الماضي وهي اليونان عام 1952، وتركيا عام 1952، وألمانيا عام 1955، كما لم تنضم أي دول للحلف خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي. بالإضافة إلى إسبانيا التي انضمت للحلف عام 1982.



وفي عام 1999 انضمت 3 دول للحلف هي التشيك، والمجر، وبولندا. وفي عام 2004 شهد الحلف انضمام 7 دول هي بلغاريا، وإستونيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا. كما شهد عام 2009 انضمام دولتين جديدتين إلى الحلف هما ألبانيا وكرواتيا.



ولم تتوقف سلسلة الإنضمامات للحلف، إذ شهد عام 2017 انضمام دولة أخرى هي الجبل الأسود، وكانت مقدونيا الشمالية هي العضو رقم 30 الذين انضم للحلف عام 2020.



تدخلات عسكرية لحلف الناتو



تدخل حلف الناتو بشكل مباشر في عدد من الأحداث التي شهدتها مناطق متعددة في العالم، كتدخله في حرب البوسنة والهرسك عام 1993، بالإضافة إلى تدخل قوات الحلف في حرب كوسوفو عام 2000، بالإضافة إلى حرب أفغانستان.



وكان للحلف دور كبير في القضاء على قوات العقيد معمر القذافي إبان الثورة الليبية عام 2011، بعد صدور قرار مجلس الأمن التابع رقم 1973، الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وأذن بالقيام بتحرك عسكري لحماية المدنيين.



وبدأ تحالف يضم عدداً من أعضاء الناتو في فرض منطقة حظر طيران على ليبيا. وفي 20 مارس 2011، اتفقت دول منظمة حلف شمال الأطلسي على فرض حظر على توريد الاسلحة إلى ليبيا.



وفي 24 مارس 2011، وافق حلف الناتو على التزام السيطرة على منطقة حظر الطيران، في حين ظلت قيادة استهداف الوحدات البرية تتبع قوات حلف الناتو.



محطات مهمة في تاريخ حلف الناتو



تأسس الحلف عام 1949، بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، بعدها بدأت مرحلة الحرب الباردة مع الاتحاد السوفييتي حتى عام 1989، ثم نهاية تلك الحرب مع سقوط جدار برلين في عام 1989.



في عام 1991، تطورت شراكة حلف الناتو مع الجمهوريات السوفييتية السابقة بعد انهيار الاتحاد، وتم تفعيل البند الخامس للحلف لأول مرة في تاريخه بعد هجمات 11 سبتمبر 2011 واحتلال دولتي أفغانستان والعراق.