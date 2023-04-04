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كولر يحاضر لاعبي الأهلي استعدادا لمواجهة المحلة

عمرو فهمي
نشر في: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 أبريل 2023 - 1:25 ص

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن العديد من الجوانب الخططية والفنية، استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في بطولة الدوري الممتاز.

وخاض الثلاثي علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، فيما قاد أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فقرة بدنية للاعبي الفريق قبل انطلاق المران.

وأغلق الجهاز الفني ملف دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت، بعد الفوز الذي حققه الفريق على الهلال السوداني بثلاثة أهداف دون رد، وحسم تأهله إلى ربع نهائي البطولة، وبدأ الفريق التحضير لمباراة غزل المحلة في الدوري.


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