ينظم المجلس الأعلى للثقافة تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وبإشراف الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة ندوة بعنوان "الشباب والتطرف: آليات المواجهة في عصر الذكاء الاصطناعي".

والتي تنظمها لجنة مواجهة التطرف والإرهاب برئاسة الدكتور حمد زايد، بالتعاون مع لجنة الشباب برئاسة الدكتورة منى الحديدي، ولجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية برئاسة الدكتور محمد خليف، وذلك في تمام الساعة 9 مساء غدا الخميس الموافق 4 أبريل 2024 بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

يدير الندوة الدكتور خالد عبد الفتاح الأستاذ المساعد علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة حلوان، وعضو لجنة مواجهة التطرف، ويشارك في الندوة كلا من:

المستشار أيمن فؤاد رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، الدكتور حسين حسني أستاذ بالمعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال الإعلامي بقناة الغدو عضو لجنة الشباب، الدكتورة شيماء حلمي مدرس بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة دمنهور وعضوة لجنة الشباب، الأستاذ صلاح سالم كاتب وصحفي بالأهرام، وعضو لجنة مواجهة التطرف والإرهاب، المخرج عمرو قابيل مخرج مسرحي مؤسس مهرجان المسرح الجامعي، وعضو لجنة الشباب، الدكتور محمد حجازي استشاري تشريعات التحول الرقمي والابتكار والملكية الفكرية، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية، الدكتور محمد عزام استشاري التحول الرقمي، وعضو لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية.

تعقد الندوة بقاعة المجلس الأعلى للثقافة وتوجه اللجنة دعوة عامة لجميع المهتمين لحضور الندوة.